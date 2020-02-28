Липецк, , 18:17 — REGNUM В Липецкой исправительной колонии общего режима № 2 по требованию прокуратуры приведут в надлежащее эксплуатационное состояние система автоматической пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка выявила нарушения федерального законодательства в сфере пожарной безопасности. В колонии была неисправна система автоматической пожарной сигнализации в помещениях для проживания осужденных.

Прокурор подал в суд иск с требованием устранить нарушения. На администрацию исправительного учреждения суд возложил обязанность привести систему пожарной сигнализации в исправное состояние в соответствии с требованиям федерального законодательства.