Москва, , 18:16 — REGNUM Из Москвы будут депортированы иностранные граждане, нарушившие режим изоляции в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 28 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в ходе рейдов на сегодняшний день были выявлены 88 иностранцев нарушивших режим изоляции.

Заместитель мэра отметил, что данные лица «подлежат депортации», не уточнив, о гражданах каких стран идёт речь.

Напомним, в начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин не исключал, что из России могут быть депортированы иностранные граждане, у которых был диагностирован новый коронавирус.