Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Глобальные депозитарные расписки TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк» в ходе торгов упали более чем на 12% на фоне новостей о том, что налоговые службы США начали расследование в отношении Олега Тинькова.

Стоимость одной глобальной депозитарной расписки TCS Group опустилась до 1361 рубля. Это минимальная отметка с 10 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, налоговая служба США начала расследование в отношении Тинькова. Речь идет о периоде его жизни до 2013 года, когда Тиньков был гражданином США.

В TCS Group пояснили, что Тиньков в разбирательстве участвует в качестве частного лица. Речь пока идет об урегулировании возможных наоговых претензий со стороны американского правительства. Данное дело никак не повлияет на деятельность TCS Group и входящего в нее «Тинькофф-банка».