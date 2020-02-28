Москва, , 18:53 — REGNUM Ряд профилактических мер предписано проводить в школах Москвы в рамках борьбы с распространением заболеваний ОРВИ и гриппом. Об этом 28 февраля сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В связи с сезонным повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ директорам школ, колледжей, учреждений дополнительного образования в соответствии с приказом департамента образования и науки города Москвы №65 рекомендовано регулярно измерять у обучающихся температуру и наблюдать за состоянием здоровья детей.

Кроме того, рекомендовано проводить занятия в одном классе, отменить выездные и массовые мероприятия, а также занятия в бассейнах. В школах переходы по классам будут совершать не учащиеся, а учителя. Классный руководитель будет постоянно находиться на связи с родителями.

При первых признаках заболевания либо при повышении температуры у ребёнка он будет изолирован до прихода родителей и отправлен домой. Вся информация о заболевших учениках будет отправляться в поликлинику.

Ранее ИА REGNUM сообщало о карантине по ОРВИ и гриппу в школах города Пензы.

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