Москва, , 17:53 — REGNUM Жюри конкурса по отбору талисмана Всероссийской переписи населения выбрало победителя — им стала птичка ВиПиН. Об этом сообщает медиаофис ВПН-2020.

Талисман-победитель Медиаофис ВПН-2020

Автором талисмана, который стал победителем, является архитектор и иллюстратор из Самары ov maxim. Он получит приз в размере 60 тыс. рублей.

Всего на конкурс было представлено 900 вариантов талисмана из 74 регионов страны. В шорт-лист вошли 77 рисунков. По словам председателя жюри конкурса, замглавы Росстата Павла Смелова, среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. По его мнению, птица символизирует легкость, скорость и устремленность в будущее.

Лидером пользовательского голосования стала работа Тигра Ярослава «Конёк-горбунок».

ИА REGNUM напоминает, предстоящая Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября с использованием информационных технологий. Можно будет самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги». При этом переписчики Росстата при обходе жителей России будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.