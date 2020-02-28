Рязань, , 17:51 — REGNUM Мужчину, обвиняемого в крупном мошенничестве и объявленного в международный розыск, заочно арестовал Советский районный суд Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда. Мера пресечения избрана сроком на один месяц.

За совершённое преступление обвиняемому может грозить до шести лет лишения свободы. Он скрылся от органа предварительного расследования и с 29 октября 2017 года находится на территории Испании. Ходатайство об избрании меры пресечения подал старший следователь отдела регионального УМВД. Адвокат обвиняемого возражал против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на то, что затруднительно выяснение позиции его подзащитного.

Суд решил заключить обвиняемого на месяц под стражу, исчисляя дату с момента его фактического задержания на территории России либо в случае его экстрадиции или депортации в РФ — с момента передачи его российским правоохранительным органам.

Постановление в настоящий момент обжалуется в Рязанском областном суде.