Тюмень, , 17:48 — REGNUM В Тюмени 28 февраля в честь празднования Масленицы активисты регионального отделения «Молодой гвардии» вместе с участниками автомобильного движения «New Tyumen» устроили шоу для 150 воспитанников Успенского детского психоневрологического дома-интерната. Радость праздника дарили ребятам скоморохи, коробейники и ростовая кукла Масленица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Фрагмент проводов Зимы Пресс-служба Тюменского отделения «Молодой гвардии»

«В традиционном русском быту «Широкая Масленица» была одним из самых ярких, наполненных радостью жизни, праздников. Наши предки Масленицу отмечали повсеместно. Нам захотелось поделиться этим озорством с ребятами из интерната», — сообщил руководитель тюменского регионального отделения «Молодая гвардия» Владимир Сбитнев.

Артисты вместе с детьми исполнили известные русские народные песни, водили хороводы, ответили на вопросы увлекательной викторины. Юные участники праздника с восторгом приняли выступления Зимы и пряничных человечков, которые ещё играли с ребятами в «Снежный ком». Развлекательную программу продолжил танец казаков и приход Весны. Медведь привёз ребятишкам подарки, а спортивные забавы, конкурсы и игры позволили ребятам прочувствовать атмосферу традиционного народного гуляния.

Празднование завершилось сожжением чучела Масленицы. Предварительно дети развесили на него ленточки, символически прощаясь с зимой.