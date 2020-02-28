Суздаль, Владимирская область, , 17:47 — REGNUM Во Владимирской области на базе Нерлинских очистных водопроводных сооружений, расположенных в посёлке Боголюбово Суздальского района, 27 февраля прошла тренировка ликвидации последствий аварии, связанной с утечкой хлора. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По условиям тренировки, в здании хлораторной произошла разгерметизация контейнеров с хлором и возникла потенциальная угроза распространения опасного вещества. На предприятии есть система аварийной дегазации хлора, которая автоматически включается при превышении его предельно допустимых концентраций, и аварийно-спасательное формирование, которое обучено действиям по ликвидации подобных происшествий.

Руководитель внештатного аварийно-спасательного формирования сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу о происшествии, определил место утечки и выяснил, есть ли пострадавшие. По заданию тренировки, никто не пострадал. Затем была устранена утечка. Другие спасательные подразделения эвакуировали людей и оценивали риски ЧП. Последствия условного происшествия были успешно ликвидированы.