Москва, , 17:46 — REGNUM Медицинское наблюдение прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будет усилено в московских аэропортах. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами», — сказала Ракова.

По её словам, данная мера коснётся рейсов, прибывающих из таких стран, как Иран и Южная Корея. Помимо этого, будут фиксироваться и контактные данные прибывающих пассажиров, а также места их дальнейшего пребывания: это требуется для своевременной сдачи анализов в течение двух недель в случае последующей необходимости.

Прибывающим из Италии будут измерять температуру, а также выдавать памятки о том, что делать в случае изменения самочувствия.