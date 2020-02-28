Москва, , 17:40 — REGNUM В Москве и Подмосковье продлён повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности. Соответствующая информация размещена 28 февраля на сайте Гидрометцентра России.

Как сообщается, погода в регионе будет «потенциально опасна» из-за прогнозируемого порывистого ветра до 15 метров в секунду и гололедицы.

Предупреждение в связи с сильным ветром будет действовать до 21:00 29 февраля, в связи с гололедицей — до 21:00 1 марта.

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