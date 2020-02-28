Пекин, , 17:34 — REGNUM По состоянию на 28 февраля в китайской провинции Хубэй — очаге распространения коронавируса — время проверки на заражение Covid-19 сократилось до 4−6 часов, пишет агентство STCN. Ранее обследование на наличие заболевания длилось до двух дней.

Как сообщают местные власти, теперь в провинции увеличили количество проверок с 300 до 20 тысяч человек в день. В городе Ухань число больничных мест достигло 23 тысяч, что в пять раз больше по сравнению с началом эпидемии.

Также известно, что распространение заболевания в провинции Хубэй (за исключением Уханя) сдержано, о чем сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.