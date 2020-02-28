Москва, , 17:27 — REGNUM Рособрнадзор принял решение о приостановке действия Московского гуманитарного института. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба ведомства.

«По результатам проведенных проверок Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНО ВО «Московский гуманитарный институт», — говорится в сообщении.

Согласно информации на официальном сайте учреждения, автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский гуманитарный институт» была создана в 2000 году.

В Рособрнадзоре напомнили, что лицензия на право ведения образовательной деятельности подтверждает право вуза на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае её аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.