Вашингтон, 28 февраля 2020, 17:26 — REGNUM Ситуация с новым коронавирусом COVID-19 не столь опасна, как это было с лихорадкой Эбола, заявил 28 февраля на публичном мероприятии и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни.
Выступая на встрече консервативных кругов Республиканской партии, Малвэни отметил, что Белый дом с привлечением специалистов американского минздрава работает над проблемой нового коронавируса.
Так, американскими властями был введён запрет на поездки в Китай, были приняты «чрезвычайные меры». И это всё делалось, пока Демпартия была «занята импичментом».
Чиновник подчеркнул, что COVID-19 — это не вирус Эбола и не атипичная пневмония, судя по числу выздоровевших, а затем спросил:
Напомним, летальность от лихорадки Эбола достигает 90%, в среднем от неё умирает половина инфицированных. Крупнейшая вспышка этого вируса была в Западной Африке в 2014—2015 гг.: от неё умерли более 11 тысяч человек.
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