Архангельск, , 17:20 — REGNUM За 10 лет Архангельский ЦБК сократил выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 35%. В прошлом году их объем составил 29,4 тысячи тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Достичь таких результатов удалось за счет природоохранных мероприятий и внедрения новых технологий. За последние 10 лет расходы на эти цели составили 14 млрд. рублей, в том числе, в 2019 году — 2,9 млрд. рублей.

Благодаря принятым мерам за десятилетие предприятие на 25% сократило сброс загрязняющих веществ в воду и на 84% — размещение отходов на свалках.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Архангельский ЦБК был исключен из Баренцева списка потенциально опасных загрязнителей окружающей среды.

Справка:

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.