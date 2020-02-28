Воронеж, , 17:08 — REGNUM Руководитель воронежского клуба получил предостережение от прокуратуры в связи с планами по проведению концерта «одним из музыкальных коллективов» — вопросы у прокуратуры вызвал репертуар группы. Об этом ИА REGNUM сообщил 28 февраля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Предостережение получило руководство концертного зала «Arena Hall (ex. Palazzo)» в Коминтерновском районе, где на 20:00 28 февраля запланировано проведение концерта.

«Как следует из информации, размещённой на сайте концертного зала, зрелищное мероприятие классифицировано как информационная продукция для лиц, достигших возраста 16 лет (16+). Большинство музыкальных композиций, исполняемых музыкальным коллективом, содержит нецензурную брань, информацию, способную вызвать у несовершеннолетних желание употребить алкоголь или иные запрещенные вещества», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как указывает надзорное ведомство, в соответствии с требованиями федерального законодательства, репертуар коллектива «классифицируется, как информационная продукция, предназначенная для лиц старше 18 лет (18+)».

Таким образом, отметили в прокуратуре, присутствие на концерте зрителей младше 18 лет «будет нарушать их права на нормальное физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие». Надзорное ведомство также напоминает руководству клуба об административной ответственности.

«Руководителю концертного зала «Arena Hall (ex. Palazzo)» прокуратурой района объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — добавили в прокуратуре.

Отметим, согласно афише 28 февраля в «Arena Hall (ex. Palazzo)» планируется выступление исполнителя Моргенштерн.