Москва, , 17:11 — REGNUM В Гражданский кодекс РФ следует внести правки, направленные на защиту собственников жилья и препятствующие рейдерскому захвату недвижимости через покупку долей. Об этом заявила депутат Московской городской думы Елена Николаева («Моя Москва») на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, депутат Мосгордумы предложила прописать в ст. 247 ГК РФ «Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности», что особенности предоставления во владение и пользование части общего имущества, соразмерной доле собственника, а также случаи ограничения этих прав могут быть установлены федеральными законами. Указанные нормы конкретизировать в Жилищном кодексе РФ.

Также Николаева заявила, что необходимо расширить срок приоритетной продажи доли квартиры другим собственникам. Сейчас этот период составляет один месяц, и далеко не всегда граждане успевают собрать необходимую сумму за этот срок.

Помимо этого, парламентарий предложила поправки в Жилищный кодекс РФ. Так, по её мнению, необходимо установить запрет на предоставление во владение и пользование несоразмерной доле собственника части жилого помещения. Также Николаева предложила поправки, согласно которым станет невозможной продажа долей в квартирах, где один из собственников не имеет другого жилья.

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