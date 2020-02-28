Калуга, , 20:43 — REGNUM Калужские города Боровск, Кондрово и Сухиничи названы лучшими по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Благодаря победе в конкурсе все три города получат существенную материальную помощь для благоустройства. Боровск преобразит главную площадь, Сухиничи облагородят городские родники и улицу Кравченко, а в Кондрове появится набережная Шани. Проекты будут реализованы в ближайшие два года.

«Впервые сразу три наших города смогли победить в столь значимом конкурсе, который дает существенный толчок развитию малых городов страны. Эта заслуженная победа произошла исключительно благодаря слаженной работе муниципалитетов, центра компетенции по вопросам городской среды и нашего министерства», — подчеркнул глава ведомства Егор Вирков.

В 2020 году конкурс по благоустройству малых городов России прошел в третий раз. Конкурс проводится с 2018 года и сейчас реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В конкурсе участвовали малые города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

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