Волгоград, , 17:05 — REGNUM Одним из победителей национального финала третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стал город Михайловка Волгоградской области. Муниципалитет получит 90 млн рублей на реализацию проекта благоустройства, сообщили 28 февраля в пресс-службе правительства региона.

С помощью федерального гранта в городе реконструируют пешеходную аллею от улицы Мичурина до улицы Республиканской, которая ведёт к Парку Победы. Благоустройство предусматривает амфитеатр, свадебный павильон, зону спорта и детского отдыха, городские качели и арт-объекты. На аллее высадят деревья и газон, разобьют цветники. Работы планируют провести в 2020 — 2021 годах.

Итоги всероссийского конкурса огласили 28 февраля на Форуме малых городов и исторических поселений в Тюмени.