Вильнюс, , 16:56 — REGNUM Полиция Литвы сегодня, 28 февраля, распространила заявление, в котором предупреждает жителей Литвы не впускать в свои дома незнакомцев, которые представляются сотрудниками различных служб и просят впустить их в помещение для якобы его дезинфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В самой полиции не уточняют, фиксируют подобные случаи в стране или это профилактическое заявление из-за опасения, что воры могут воспользоваться ситуацией, когда население в целом обеспокоено после появления информации о первом зараженном короновирусом жителе.

При появлении таких незнакомцев, которые представляются мдработниками или специалистами иных госучреждений, полиция просит звонить немедленно на единый номер 112.