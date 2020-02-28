Челябинск, , 16:55 — REGNUM В Челябинской области административные протоколы на попрошаек будут составлять должностные лица органов местного самоуправления. Такой закон утвердили депутаты Заксобрания региона.

Документ дополнит закон, принятый в декабре. Тогда в областной закон об административных правонарушениях была введена ответственность для попрошаек за приставание к гражданам. А затем возникла необходимость определить круг лиц, которые будут составлять протоколы.

Сейчас это право получают представители областного министерства общественной безопасности. Но так как в муниципалитетах у него нет структурных подразделений, то депутаты решили доверить это право должностным лицам на местах. Круг таких лиц определят органы местного самоуправления.