Рига, , 16:54 — REGNUM Профессор университета Страдыня и глава Центра инфектологии Латвии Байба Розентале порекомендовала школьникам воздержаться от туристических поездок на время весенних школьных каникул в текущем году из-за коронавируса Covid-19. Об этом пишет портал LSM.

По словам Розентале, в случае заболевания взрослые будут доставляться в Центр инфектологии Латвии, а дети в университетскую Детскую клиническую больницу.

Всех путешественников, вернувшихся в Латвию из районов, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, Розентале призвала внимательно следить за своим здоровьем на всём 14-дневном протяжении инкубационного периода.

Напомним, в Латвии весенние каникулы для учеников с 1 по 11 классы пройдут в период с 16 по 20 марта.