Лондон, , 16:53 — REGNUM Проникновение коронавируса COVID-19 в страны Африки южнее Сахары может привести к неконтролируемой пандемии, 28 февраля сообщает The Guardian.

ВОЗ в заявлении о рисках распространения коронавируса на африканском континенте отмечает слабость систем здравоохранения большинства стран тропической Африки и их неспособность правильно диагностировать заболевание.

Во всей Африке меньше половины стран имеют лаборатории, способные диагностировать COVID-19. При этом многие страны Африки имеют тесные контакты с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля стало известно о проникновении уханьского коронавируса в Нигерию. Вирус был обнаружен у прибывшего в нигерийский Лагос гражданина Италии.

В Нигерии проживает более 200 млн человек — около шестой части всего населения африканского континента.

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