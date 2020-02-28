Тбилиси, , 16:52 — REGNUM МИД Грузии рекомендует своим гражданам временно воздержаться от путешествий и визитов в страны с высоким риском эпидемии коронавируса и приводит перечень таких стран: Китай, Гонконг, Иран, Италия, Южная Корея, а также те страны, которые вошли в список ВОЗ как страны с высоким показателем инфицирования.

Гражданам, которые уже находятся в этих странах, министерство советует следовать рекомендациям местных органов здравоохранения, воздерживаться от нахождения в многолюдных местах и соблюдать правила личной гигиены. А в случае необходимости связываться с консульскими учреждениями Грузии, которые работают в 24-часовом режиме.

Ограничения введены и для иностранных граждан. Грузия ограничивает допуск в страну для тех иностранцев, которые последние 14 дней находились на территории Ирана. А тех иностранцев, которые в течение последних 21 дней находились в Китае, Южной Корее, Италии, Японии, призывает заявлять об этом, подчиняться процедуре интенсивной проверки, дожидаться результатов тестирования и подчиняться требованиям медперсонала, вплоть до требования возвращения в свою страну.

Граждан Грузии, которые в течение последних 14 дней находились на территории Ирана, обязывает проходить интенсивную проверку и 14-дневную процедуру карантина. А тех, кто в течение последних 21 дней находились в Китае, Южной Корее, Италии, Японии, обязывает заявить об этом, пройти процедуру интенсивной проверки, дождаться результатов тестирования и полностью подчиниться требованиям медперсонала, включая карантинный режим и самоизоляцию.

Эти же процедуры обязаны проходить и водители автомобилей, въезжающие на территорию Грузии из зарубежных стран. МИД сообщает, что движение транспорта из третьих стран в направлении Ирана по территории Грузии разрешено, но движение автомобильного транспорта из Ирана в Грузию или по территории Грузии в третьи страны запрещено.

Напомним, что сегодня представители Национального центра по контролю заболеваний сообщили о втором случае заражения коронавирусом в Грузии. Факт был лабораторно подтвержден 27 февраля вечером. Инфицированной оказалась женщина в возрасте 31 года, которая вернулась из путешествия по Италии. Первый случай был зафиксирован 26 февраля у гражданина Грузии, возвращавшегося в страну из Ирана через Азербайджан. Состояние обоих пациентов врачи оценивают как стабильное.