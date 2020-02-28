Никольск, , 16:51 — REGNUM Жительнице Никольска удалось через суд взыскать с продавца стоимость неподходящей ей массажной накидки, штраф за неудовлетворение требования покупателя в добровольном порядке и расходы на представителя — всего 213 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Никольского районного суда.

В одном из торговых центров Никольска женщина приобрела массажную накидку в кредит за 129 тыс. рублей. Во время тестирования оборудования в торговом зале у неё случился приступ острой боли в районе поясницы. При обращении к врачу выяснилось, что массажные разогревающие средства ей противопоказаны. Продавец вернуть деньги отказался, и женщина обратилась в суд.

Ей удалось возместить стоимость накидки — 120 тыс. рублей, штраф в размере 64,5 тыс. рублей и 20 тыс. расходов на представителя.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Алтая через суд добилась компенсации за неисправный смартфон, купленный в кредит за 21 тыс. рублей гаджет не заряжался и работал с перебоями.