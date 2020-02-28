Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM В прошедшем 2019 году петербургские судьи установили исторический рекорд: впервые количество рассмотренных дел и материалов превысило миллион, а вынесенных по ним оправдательных приговоров было в два раза больше, чем в предыдущие года. Об этом сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, за 2019 год количество рассмотренных дел и материалов составило 1 036 634 (948 436 дел и 88 198 материалов). Из них по уголовному судопроизводству — 80 678, гражданскому — 514 478 и административному — 245 130. Количество дел об административных правонарушениях составило 196 348 штук.

При этом количество судей было немного меньше, чем предусмотрено штатом. Правосудие в Санкт-Петербурге осуществляли 359 судей районных судов (по штату в них должно быть 417 судей), и 203 мировых судьи (из 211 по штату).

«Важно: жалобы на волокиту — 22 за год, в то время как в 2018 году было 108», — отметили в пресс-службе.

В сравнении с показателями 2018 года количество рассмотренных судами дел увеличилось на 3 728 дел или на 13,4%. Это выходит по 154 дела на судью в месяц.