Мехико, , 16:55 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом диагностирован в Мексике. Об этом 28 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Лопес уточнил, что случай заражения коронавирусом подтверждён, состояние пациента стабильное. По данным чиновника, заболевший переносит инфекцию в лёгкой форме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае заболевания коронавирусом, который был выявлен в Южной Америке.

Первым заболевшим на континенте стал житель Бразилии, который вернулся накануне из поездки в Италию, где произошла вспышка заболевания.

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