Волгоград, , 16:40 — REGNUM Квартиру, по воле хозяйки ставшую хранилищем бытовых отходов, пришлось принудительно очищать в городе Камышин Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соседи, уставшие от антисанитарии, подали исковое заявление в суд и выиграли дело. Чтобы вывезти весь мусор из жилища потребовалось три грузовые машины, уточнили в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

Женщина складировала в своей квартире всё то, что другие относили на мусорку: старые вещи, просроченные консервы, выброшенную мебель. По всему подъезду расплодились тараканы и другие вредители, а зловонный запах проникает в квартиры других жильцов. Соседи обратились в суд, который встал на их сторону и обязал хозяйку освободить квартиру от мусора, а также провести её дезинфекцию. Женщина добровольно исполнять решение суда не собиралась, а потому к ней пришли судебные приставы.

«Три грузовых машины понадобилось для того, чтобы вывезти на свалку «всё нажитое непосильным трудом». Однако гарантий, что после всех проведённых мероприятий соседи заживут спокойно, нет. Ведь очистка «нехорошей» квартиры чуть более года назад уже проводилась», — рассказали в УФССП.

Для уборки жилого помещения привлекли спецорганизацию.