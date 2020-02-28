Волгоград, 28 февраля 2020, 16:40 — REGNUM Квартиру, по воле хозяйки ставшую хранилищем бытовых отходов, пришлось принудительно очищать в городе Камышин Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соседи, уставшие от антисанитарии, подали исковое заявление в суд и выиграли дело. Чтобы вывезти весь мусор из жилища потребовалось три грузовые машины, уточнили в пресс-службе регионального управления судебных приставов.
Женщина складировала в своей квартире всё то, что другие относили на мусорку: старые вещи, просроченные консервы, выброшенную мебель. По всему подъезду расплодились тараканы и другие вредители, а зловонный запах проникает в квартиры других жильцов. Соседи обратились в суд, который встал на их сторону и обязал хозяйку освободить квартиру от мусора, а также провести её дезинфекцию. Женщина добровольно исполнять решение суда не собиралась, а потому к ней пришли судебные приставы.
Для уборки жилого помещения привлекли спецорганизацию.