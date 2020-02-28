Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Суд в Петербурге вновь не смог вынести окончательного решения по скандальному делу об участке Муринского парка, которому грозит застройка спорткомплексом «Нова Арена». Об этом ИА REGNUM сообщили защитники парка.

Предполагалось, что на судебном заседании 28 февраля удастся вынести решение, однако Смольный так и не предоставил полную информацию, требуемую судом. Так, от ответчика в лице правительства Петербурга суд ждал точных замеров границ территориальной и функциональной зоны оспариваемой части участка в 1,8 га. «К этому заседанию ответчик снова не смог предоставить информацию в полной мере», — утверждают активисты.

Местные жители выступают против застройки участка, который ранее был частью Муринского парка и защищен от застройки, но который чиновники исключили из охраняемой зоны через свое постановление, изменив Правила землепользования и застройки.

«Суд констатирует противоречие между картой РГИС, которая относит часть участка 1,8 га Муринского парка к зоне зелёных насаждений (ЗНОП), и сведениями Комитета имущественных отношений, который утверждает обратное. В целях устранения противоречия суд запросил дополнительную информацию у ответчика и КИО. При этом ответчик ссылался на то, что карта РГИС не имеет значения, а важна информация из внутренней закрытой базы Комитета по градостроительству и архитектуре. Но после долгих выяснений ответчик признал, что эта внутренняя база КГА не имеет информации о ЗНОП», — объяснили защитники парка.

Следующее заседание состоится 19 марта, когда, предположительно, может быть вынесено решение о судьбе парка.

Активисты удивлены тем, что, как они утверждают, Смольный полагает, будто можно сначала изменить правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а потом уже менять Генплан, нарушая таким образом последовательность и игнорируя решения Заксобрания, как и закон о ЗНОП, который имеет большую юридическую силу, чем постановления правительства.

Депутат Заксобрания Михаил Амосов на заседании городского парламента попытался через поправки в закон о ЗНОП вернуть оспариваемую территорию Муринского парка под защиту от застройки, но единороссы эту инициативу не поддержали. При этом Амосов утверждает, что этот участок достался инвестору, компании «Анна Нова», «по знакомству».

«Потому что владелец соседнего земельного участка в свое время имел общий бизнес с сыном господина [экс-губернатора Петербурга Георгия] Полтавченко. Совершенно понятная такая кумовская, коррупционная схема, ради которой уже начали рубить частично деревья в Муринском парке», — заявил народный избранник.

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