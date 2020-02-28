Краснодар, , 16:31 — REGNUM Более тысячи исков в суды о сносе самостроев направили муниципалитеты Краснодарского края в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Данные прозвучали 28 февраля на совещании судей края. Как отмечалось, в 2019 году судами на территории Кубани было рассмотрено 830 тысяч гражданских дел — это почти на 50 тысяч больше, чем в 2018-м. Решения, в частности, были вынесены по 61 делу в сфере долевого строительства многоквартирных домов, в отношении 89 лиц.

«Потерпевшими по этим делам признаны 4090 человек, а совокупный ущерб по ним составил 7 млрд 184 млн рублей», — сказал глава краевого суда Алексей Шипилов.

По данным, приведённым на совещании, сегодня в краевом реестре находится 1200 самостроев, в 2019 году муниципалитеты подали больше тысячи исков о сносе незаконных объектов, судами удовлетворено 236.

«Горе-застройщики все надеются как-то уйти от ответственности. Но мы должны их приучить к тому, что это невозможно. Власть должна быть жесткой. Не может быть у нас по определению самовольного строительства. Самострои — значит, снос», — подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона также отметил необходимость жесткой борьбы с точечной застройкой — сегодня в регионе фактически не ведётся строительство многоквартирных домов без социальных объектов, парковок и зеленых зон.