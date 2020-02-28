Курск, , 16:21 — REGNUM В Курской области руководителей ООО «ЭКОПРОФИ-Т» оштрафовали на 10 тысяч рублей за несвоевременный вывоз отходов с территории Воловского района. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Компания вывозит твердые коммунальные отходы с территории муниципального района. Когда температура ниже пяти градусов мороза, мусор может оставаться на площадке не дольше трёх суток, при плюсовой температуре его должны вывозить ежедневно. В январе компания нарушила эти санитарные требования. Прокуратура выяснила, что с одной площадки мусор не вывозили шесть дней, а с другой — 16.

В отношении виновного должностного лица ООО «ЭКОПРОФИ-Т» возбудили административное дело по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Компанию оштрафовали на десять тысяч рублей.