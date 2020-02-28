Рязань, , 16:25 — REGNUM Круглый стол, посвящённый строительству школы для жителей микрорайона Кальное, прошёл 28 февраля в мэрии Рязани. Эксперты, родители и чиновники обсудили различные места размещения нового объекта и остановились на одном варианте, сообщает пресс-служба городской администрации.

Под общеобразовательное учреждение нашли семь площадок. За Муромским шоссе собственники готовы передать участки в дар администрации. Участок, на котором расположен городской «Водоканал», требует значительных финансовых вложений из-за переноса сооружений и коммуникаций предприятия. Можно было бы построить объект на территории школы-интерната на улице Макаренко, но там круглосуточно находятся дети с серьёзными диагнозами. Не устроил участников обсуждения и сквер на Касимовском шоссе, а жилой сектор в районе ручья Быстрец, площадка в районе застройки «Зелёного сада» и территория мясокомбината проблемно быстро передать в муниципальную собственность.

Собравшиеся предложили вернуться к варианту строительства школы у ручья Быстрец на Окском шоссе. Именно эту площадку, а не участок в Лесопарке, полгода назад устроил общественность Кального.

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