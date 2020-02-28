Вильнюс, , 16:19 — REGNUM Больничный комплекс Сантарос в Вильнюсе, крупнейшая больница Литвы, объявила о мерах по недопущению распространения коронавируса, среди которых есть также временные отказ от плановых операций, которые будут проводиться только в тех случаях, когда они жизненно необходимы пациентам, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 февраля.

В перечне принятых решений, которые огласило руководство комплекса клиник, ограничение госпитализации пациентов, запрет на посещения больных родственниками, отозвано участие литовских врачей в различных конференциях и курсах по повышению квалификации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавируса в Литве ночью 28 февраля установлен у жительницы Шяуляй, которая прибыла из служебной командировки из Италии.