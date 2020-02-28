Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Полномочный представитель главы государства в СЗФО Александр Гуцан по поручению Владимира Путина вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» ветеранам Ленинградской области. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба областного правительства.

Во время награждения полпред президента отметил, что нынешнему поколению очень важно помнить об этом событии и передать эту память молодым.

«Спасибо вам, уважаемые ветераны, за то многое, что вы делаете для патриотического воспитания молодёжи, за связь поколений, которая, благодаря вам, не прерывается», — сказал на церемонии награждения Александр Гуцан.

После окончания торжественной церемонии, полпред и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретились с ветеранами Великой Отечественной войны в неформальной обстановке.

Отметим, в настоящий момент меры соцподдержки в Ленинградской области получают 15 707 тысяч ветеранов, в том числе 164 инвалида, 926 участник боевых действий, 4 247 блокадников, 5 216 тружеников тыла, 5 154 бывших несовершеннолетних узников фашизма.