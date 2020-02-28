Вильнюс, , 16:17 — REGNUM Первый заражённый коронавирусом пациент в Литве, 39-летняя гражданка Литвы, прибыла из итальянской Вероны, но авиарейс был Болонья-Каунас. Из Вероны авиасообщения с Литвой не существует, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Центр по чрезвычайным ситуациям при правительстве Литвы не сообщает, какой именно рейс с заражённой литовкой прибыл в Каунас для недопущения паники. Власти утверждают, что им известны все пассажиры, а в самолёте в Литву прибыло 169 человек.

В настоящий момент продолжает составление списков всех, с кем заразившаяся гражданка могла контактировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавируса в Литве ночью 28 февраля установлен у жительницы Шяуляй, которая прибыла из служебной командировки из Италии.