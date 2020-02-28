Киев, , 16:15 — REGNUM Лучшим лекарством от коронавируса COVID-2019 является лук, сало и чеснок, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».

"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — рассказал он.

На уточняющий вопрос о профилактическом употреблении водки, Данилов ответил, что «водка — это не лекарство».

Глава СНБО также рассказал, что на Украине разрабатывается система контроля над лекарственными препаратами, чтобы не позволить продавцам лекарств зарабатывать на ажиотаже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил, что уханьский коронавирус неминуемо придёт на Украину, однако это будут лишь одиночные случаи.

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