Токио, , 16:12 — REGNUM PowerA анонсировала новый игровой контроллер для консоли Nintendo Switch, вдохновлённый покеболом из серии игр Pokemon. Об этом сообщалось 27 февраля на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/PowerA/status/1233119659727056896

Специальный геймпад будет работать на двух батарейках. Сообщается, что его заряда хватит на 30 часов беспрерывной игры.

Напомним, Nintendo Switch — это гибридная консоль от компании Nintendo. Ей можно пользоваться как в портативном режиме, так и в стационарном — подключив к телевизору.

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