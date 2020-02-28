Москва, , 16:03 — REGNUM Опыт Москвы позволит усовершенствовать законодательство таким образом, чтобы уменьшить количество махинаций с жилой недвижимостью. Об этом 28 февраля заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проблема незаконного захвата недвижимости граждан со стороны так называемых «черных риелторов» особенно остро стоит в крупных мегаполисах. В погоне за дорогостоящими квадратными метрами мошенники используют различные схемы, позволяющие приобрести долю в квартире и потом постараться выжить добросовестных жильцов, создав им невыносимые условия проживания», — отметил Шапошников.

Шапошников отметил, что на данный момент в Москве активно обсуждается необходимость введения обязательного нотариального заверения всех гражданских сделок с жилой недвижимостью. Однако это в конечном итоге приведёт к дополнительной финансовой нагрузке на граждан, которые будут вынуждены платить существенный нотариальный тариф.

«В Госдуме разрабатывается законопроект, предполагающий запрет на продажу микродолей в квартирах и устанавливающий минимальный размер доли на уровне региональной учетной нормы проживания. Москвой накоплен серьёзный опыт по выявлению мошеннических схем в области сделок с жильём. Уверен, что столичные законодатели подключатся к законотворческой работе на федеральном уровне — для этого у нас есть все необходимые механизмы», — заявил Шапошников.

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