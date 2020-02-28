Бишкек, , 15:56 — REGNUM Инфекция коронавируса была выявлена у гражданина Киргизии, который находился на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом 28 февраля заявил заместитель министра иностранных дел республики Нурлан Абдрахманов на пресс-конференции.

По его словам, 26 февраля анализ на коронавирус показал положительный результат. В настоящее время гражданин Киргизии находится в одном из лечебных заведений Японии. Абдрахманов добавил, что болезнь у пациента протекает в легкой форме, и никаких симптомов не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля участники заседания республиканского штаба по противодействию коронавирусу в Киргизии заявили, что на территории республики не выявлено ни одного случая заражения.

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