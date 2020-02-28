Вильнюс, , 15:55 — REGNUM Точных данных о том, что три члена семьи, с которыми контактировала первая заразившаяся коронавирусом 39-летняя жительница Шяуляй, здоровы — нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 февраля. Это подтверждает информационный центр комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Литвы.

«Все данные о семье будут в 23:00 часа (00:00 мск 29 февраля). Приношу извинения, что ранее упоминал про 17−18 часов. В это время пробы будут загружены и начнётся анализ. Пробы постоянно путешествуют, и не только членов этой семьи», — написал на своей странице в Facebook глава информационного центра Скирмантас Малинаускас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавируса в Литве ночью 28 февраля установлен у жительницы Шяуляй, которая прибыла из служебной командировки из Италии.