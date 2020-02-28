Белгород, , 15:54 — REGNUM Перечень аварийно-опасных участков улично-дорожной сети Белгорода опубликовала 28 февраля мэрия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В городе насчитали 10 дорог и перекрёстков, на которых чаще всего возникают дорожно-транспортные происшествия.

Лидируют семь пересечений: улиц Королёва — Ватутина, Костюкова — Ватутина, Белгородского полка — Победы, улицы Будённого с бульваром Юности, проспекта Белгородского с улицей Попова и улицей Белгородского полка, Михайловского шоссе и улицы Волчанской.

Наиболее аварийными власти признали участки автомобильных дорог по улице Губкина от дома № 42е до улицы Шаландина, на улице Костюкова — от улицы Щорса до дома № 3 и участок автодороги по улице Садовой от дома № 25а до 116а.

В 2019 году проблемных дорожных мест в Белгороде было 13.