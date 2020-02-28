Стокгольм, 28 февраля 2020, 15:41 — REGNUM В многопользовательском шутере Payday 2 появилось новое ограбление под названием San Martin Bank Heist. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован на YouTube-канале компании Overkill Software.
Для совершения ограбления персонажам игрока предстоит отправиться в Мексику. Дополнение уже доступно.
Напомним, в Payday 2 геймеры вместе со своими друзьями грабят банки. Релиз игры состоялся в 2013 году.
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