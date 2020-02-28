Нур-Султан, 28 февраля 2020, 15:41 — REGNUM Специализированный аграрный телеканал в Казахстане предложил создать депутат Сената республики Дуйсенгазы Мусин 28 февраля на парламентских слушаниях по вопросам развития аграрно-промышленного комплекса.
По его словам, телеканал должен пропагандировать научные достижения в сельском хозяйстве, показывать передовой опыт и транслировать образ труженика села.
Сенатор также считает, что сельские жители должны регулярно получать информацию о передовых технологиях, мерах господдержки, изменениях в законодательстве и рыночном маркетинге.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что бессистемное реформирование сельского хозяйства в республике привело к кризису в аграрном секторе.