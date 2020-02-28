Ставрополь, , 15:47 — REGNUM Мастерскую по переделке гражданского оружия в боевое обнаружили полицейские в домовладении жителя Ставрополя. Против мужчины возбуждены уголовные дела, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе МВД России по Ставропольскому краю.

В специально оборудованном ангаре во дворе подозреваемого стражи порядка обнаружили предметы, похожие на пистолеты и боеприпасы, самодельные стволы, патронники и гильзы от патронов. Выяснилось, что злоумышленник с помощью токарных станков и инструментов переделал сигнальные пистолеты (ракетницы) в огнестрельное оружие, добавив к ним самодельные стволы с патронниками.

Экспертиза установила, что изъятые предметы, похожие на боеприпасы, являются боевыми патронами, а самодельные пистолеты пригодны для стрельбы. Подозреваемый рассказал полицейским, что детали и основные части к оружию он покупал в интернете.

На хозяина мастерской завели уголовные дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов и незаконном изготовлении оружия.

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