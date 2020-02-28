Париж, , 15:35 — REGNUM Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что около 2000 учеников не вернулись в школы и в настоящее время остаются дома из-за коронавируса, передает BFM TV.

«Только треть учеников вернулась в школу после февральских каникул в регионах Иль-де-Франс и Окситани», — отметил министр образования Франции.

Жан-Мишель Бланке также заверил, что дистанционное обучение может быть развернуто в больших масштабах, если это будет необходимо.

По его словам, остается открытым вопрос об оплате выходных для родителей, которые вынуждены остаться дома вместе с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сделал заявление о значительном увеличении числа случаев заражения коронавирусом в стране.

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