Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:34 — REGNUM Представители ярославского отделения Общероссийского народного фронта посетили проблемные объекты в городском округе Переславль-Залесский. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа в Переславле

Общественники выехали на место после обращений граждан и публикаций в социальных сетях. Амбулатория в поселке Ивановское уже давно требует капитального ремонта. На ужасающее состояние здания обратил внимание депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин еще в сентябре 2019 года. В действующем здании амбулатории разрушается потолок, там видны протечки, на стенах грибок, отваливается кусками штукатурка.

Потолок в амбулатории

Несколько лет назад здесь начали строить новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта, однако строительство не было закончено. В настоящий момент недостроенное здание заброшено и разрушается.

«Замороженный» ФАП в Ивановском

Также выяснилось, что в Ивановском нет гаража для санитарного транспорта. Автомобили, на которых ездят врачи по вызовам, просто разваливаются. По словам водителей, их иногда пускают в частный гараж.

Машина амбулатории в Ивановском

Представители ЦРБ пояснили, что в случае поломки машины отгоняют в Переславль. Анатолий Упадышев поинтересовался, как заводятся машины в мороз после холодных ночей. Внятного ответа на свой вопрос он не получил.

Осенью 2019 года Сергей Хабибулин обратился по данным фактам в прокуратуру, которая через суд обязала Переславскую ЦРБ отремонтировать здание амбулатории. Однако в ходе разговора с общественниками выяснилось, что сама больница может сделать только не капитальный ремонт, кроме того, есть вопрос, целесообразно ли вкладывать деньги в здание старой амбулатории. Возможно, лучше все-таки построить помещение, соответствующее всем современным требованиям.

Амбулатория в ужасающем состоянии. Таких ФАПов и санитарных автомобилей я не видел больше нигде. Необходимо срочно принять меры по исправлению ситуации. Мы назначим на 16 марта встречу с представителями правительства области, администрации Переславля-Залесского, больницы, прокуратуры — нужно принять взвешенное решение, как обеспечить нормальные условия оказания медицинской помощи в Ивановском, — сказал Анатолий Упадышев.

После посещения Ивановской амбулатории общественники отправились в Переславль. Там они побывали в двух общеобразовательных школах, где, по сообщениям жителей, текут крыши. Факты подтвердились.

Школа в Переславле

В школе 6 течет крыша над рекреацией и в нескольких классах. Один из кабинетов вообще выведен из образовательного процесса. В школе 9 представители ОНФ осмотрели спортивный зал, где из-за дырявой крыши образовались большие по площади подтеки, испорчены стены. Руководство образовательных организаций заверило общественников, что администрация прикладывает максимальные усилия для исправления ситуации.

Ведра в школе в Переславле

Как всегда, все упирается в недостаток средств для ремонта. Ранее глава Переславля Валерий Астраханцев сообщал, что для ремонта школ и садов необходимо не менее 107 миллионов рублей. В бюджете Переславля на 2020 год на ремонт образовательных учреждений заложено всего 17 миллионов рублей.

В ходе осмотра школ также стало известно, что протекает крыша и в школе 5, где в 2017 году как раз делали капитальный ремонт кровли по проекту «Решаем вместе». Представители администрации Переславля пояснили, что подрядчик, выполнявший работы, не отвечает на письма с претензиями и требованиями исправить брак. Анатолий Упадышев посоветовал обратиться в прокуратуру и правоохранительные органы, которые помогут разыскать подрядчика и призвать его к ответу.

Мы обязательно проинформируем главу Переславля Валерия Астраханцева о том, что необходимо обратить самое пристальное внимание на техническое состояние образовательных организаций городского округа. К сожалению, в 6 школе мы, например, не увидели, что проблемой текущей кровли занимаются в срочном порядке, — сказал Анатолий Упадышев.

Также заместитель председателя ярославского отделения ОНФ попросил подготовить сводную информацию о состоянии переславских садов и школ — где есть проблемы, какой статус их решения в настоящий момент. Решение всех вопросов ярославский ОНФ взял на контроль.

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