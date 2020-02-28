Пятигорск, Ставропольский край, , 15:24 — REGNUM На начало 2020 года в автопарке Северо-Кавказского федерального округа самой популярной моделью авто является Lada. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в Северо-Кавказском ФО числятся более 1,22 млн автомобилей Lada. Лидирует среди них Lada 2109. Их на начало 2020 года насчитывается порядка 156 388 экземпляров на Северном Кавказе.

Второе место в модельном рейтинге легковых машин на Северном Кавказе занимает Lada 2170 Priora — 154 638 зарегистрированных автомобилей. Тройку лидеров замыкает Lada 2107 с результатом 148 831 единица.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Lada 2106 (116 737 экземпляров) и Lada 2114 (89 622 экземпляра).

Напомним, всего на Северном Кавказе насчитывается 2,18 млн легковых машин. Причём из них 63,7% — российские марки, а 36,3% — иномарки.

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