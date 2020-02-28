Нур-Султан, , 15:22 — REGNUM Монумент Абылай-хану в Казахстане планируется поставить в 15 км от Щучинска по направлению к городу Кокчетаву. Об этом 28 февраля сказал заместитель президента федерации казахской национальной борьбы курес Арман Шораев на брифинге.

«Там прекрасный вид открывается на озера. Буквально в 10 км находится мавзолей хана Уали. Это историческое место, сакральное», — сказал Шораев. Он добавил, к памятнику предъявляются особые технические требования, так как зимой на кургане скорость ветра достигает 30 м/с.

По словам вице-президента федерации, проект памятника одобрил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Примерная стоимость проекта оценивается в $5−7 млн. Высота памятника составит 54 мета, в том числе 20 метров — здание, в котором расположится музей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года на центральной площади поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области Казахстана открыли памятник Абылай-хану.

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