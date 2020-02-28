Сеул, , 15:25 — REGNUM В войсках Южной Кореи выявили еще один случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По состоянию на 17:00 по местному времени 28 февраля вирус был выявлен у пятнадцати военнослужащих сухопутных войск, одного морского пехотинца, одного представителя военно-морских сил и десяти представителей военно-воздушных сил.

Известно, что за сутки вирус был обнаружен у двух представителей военно-воздушных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее выявили еще 315 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 2337 человек.

Читайте также: В Южной Корее за сутки коронавирусом заразились 315 человек

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее коронавирус выявили у 26 военных