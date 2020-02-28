Иваново, , 15:16 — REGNUM Бывший губернатор Ивановской области, а теперь аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень провёл встречу с губернатором Станиславом Воскресенским в правительстве Ивановской области, сообщили 28 февраля в пресс-службе облправительства.

На встрече обсуждались итоги проверки эффективности расходования средств — речь идёт о деньгах, выделенных из федерального и регионального бюджетов на проведение лесоустройства, начиная с 2015 года. Проверки проводятся по поручению президента РФ Владимира Путина в нескольких регионах страны.

«Станислав Воскресенский и Михаил Мень обсудили вопросы лесоустройства, в том числе со стороны арендаторов лесных угодий», — уточнили в пресс-службе.