Москва, , 15:16 — REGNUM Основанием для оценки главы ВОЗ агрессивного подхода к борьбе с коронавирусом стало отсутствие сообщений о новых случаях заражения в перечисленных им странах. И в частности, в России. Видимо, главе ВОЗ не пришло в голову, что отсутствие сообщений о заражениях, вообще-то, не слишком надежное свидетельство отсутствия заражений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя слова главы ВОЗ об агрессивном подходе России к борьбе с коронавирусом.

«Их элементарно могли пока не обнаружить из-за отсутствия достаточного количества наборов для тестирования в этих странах. А никого не смущает такая высокая оценка уровня гигиены и организации профилактических мероприятий в таких странах из этого списка, как Индия, Камбоджа, Вьетнам? Равно как и возможности по манипуляции официальной статистикой.

Вирус не удалось удержать в границах Китая, несмотря на все масштабные профилактические мероприятия. После того как вирус обосновался в ряде европейских стран, его уже не удастся эффективно сдержать — свобода передвижения и высокая транспортная мобильность граждан европейских государств просто не позволят этого сделать. Россия также открыта для мира, множество авиарейсов и железнодорожных маршрутов соединяют ее с Европой и Азией.

Распространение вируса на территории России — это всего лишь вопрос времени, несмотря на все профилактические мероприятия. Кроме того, я думаю, довольно скоро все поймут, что изоляция, карантин, ограничение транспортных потоков и закрытие границ слишком дорого обходятся экономике. Гораздо дороже, чем сама болезнь. И так ли страшен COVID-2019?

Стоит посмотреть на китайские данные. По состоянию на конец вчерашнего дня в Китае, включая КНР, Гонконг, Макао и Тайвань, выявлено почти 79 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом. По отношению к полуторамиллиардному населению Китая это ничтожно малая величина. Но и даже по отношению у 12-миллионному Уханю, который находится в жесткой изоляции, это всего лишь 0,7%.

К настоящему времени темпы прироста новых случаев обнаружения болезни в Ухане резко замедляются. А между тем через болезнь прошла уже почти половина заболевших — почти 20 тысяч человек. 2788 из них умерли (7,2%), остальные выздоровели. И это, между прочим, в условиях полного отсутствия надежной вакцины, лекарств с подтвержденной эффективностью и достоверно надежных методов лечения.

К тому же, как выяснилось, болезнь неравномерно распределена по возрастным группам — легче всего болезнь переносят дети, мало смертей молодежи, довольно низок процент смертности среди людей среднего возраста, а самая высокая доля смертности — среди граждан старше 79 лет, то есть в возрасте, когда любая простуда может оказаться последней.

Эти цифры говорят по крайней мере о том, что COVID-2019 явно не тянет на звание «чумы XXI века» и паника на его счет может быть несколько преувеличена. Эффективнее и безопаснее для экономики каждой страны будет не закрываться от всего мира на жесткий карантин, а увеличить финансирование медицинских учреждений и фармацевтических лабораторий. Чтобы эта, практически уже неизбежная эпидемия, прошла с наименьшими потерями для населения», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ВОЗ Адахан Гебреисус одобрил агрессивный подход России и ряда других стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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